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В Военведе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика

В Военведе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика
В районе Военведа неизвестный мужчина напал на 12-летнего мальчика. Инцидент произошел 14 августа на улице Таганрогской.

По словам матери пострадавшего ребенка, во дворе дома № 124 вспыхнул конфликт между группой подростков и местным жителем. В какой-то момент разъяренный мужчина начал бить одного из мальчиков и затем скрылся. Пострадавший юноша пришел домой и рассказал о случившемся родителям.

Мать парня сразу же обратилась в полицию с заявлением. Личность мужчины уже установлена, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Фото: Соцсети.
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