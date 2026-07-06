В Веселовском районе Ростовской области утонул 27-летний рыбак
В Веселовском районе Ростовской области утонул 27-летний рыбак.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, инцидент произошёл 5 июля. Компания друзей приехала на рыбалку. Один из мужчин подошёл к воде, и вскоре друзья перестали его видеть. Несмотря на поиски, обнаружить мужчину не удалось.
Тело 27-летнего мужчины было найдено 6 июля в водохранилище спасателями МЧС.
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.