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В Веселовском районе Ростовской области утонул 27-летний рыбак

В Веселовском районе Ростовской области утонул 27-летний рыбак

В Веселовском районе Ростовской области утонул 27-летний рыбак.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, инцидент произошёл 5 июля. Компания друзей приехала на рыбалку. Один из мужчин подошёл к воде, и вскоре друзья перестали его видеть. Несмотря на поиски, обнаружить мужчину не удалось.

Тело 27-летнего мужчины было найдено 6 июля в водохранилище спасателями МЧС.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС по РО
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