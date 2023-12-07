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В учебных заведениях Дона усилили безопасность после стрельбы в брянской школе

В учебных заведениях Дона усилили безопасность после стрельбы в брянской школе
После стрельбы в брянской гимназии № 5 в учебных заведениях Дона усилили безопасность. Такие меры ввели из-за трагедии в гимназии Брянска. Информацию об этом сообщает donday со ссылкой на собственный источник.

В школах ввели строгий пропускной режим. Круглые сутки охранники ЧОП дежурят. Также работают тревожные кнопки. В экстренных случаях сотрудники школы смогут нажать на кнопку, и в учреждение приедет Росгвардия.

Жуткая трагедия случилась 7 декабря в Брянске. 14-летняя ученица восьмого класса принесла в гимназию оружие и начала стрелять в своих одноклассников. В результате случившегося ЧП погиб один ученик. Пятеро пострадавших доставили в медучреждение. После стрельбы нападавшая покончила с собой.

Из-за происшествия гимназию временно закрыли для посещения. На месте работают правоохранители. Обстоятельства случившегося выясняют.

Предполагается, что девочку в гимназии дразнили сверстники. В настоящее время родители стрелявшей и директор учебного учреждения вызваны на допрос в СК.
Фото: DonDay
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