В театре имени М. Горького отремонтируют цокольный этаж за 19 млн рублей

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В театре имени М. Горького отремонтируют цокольный этаж. Ремонт проведут в помещениях четвёртого сценического комплекса. Работы будет выполнять подрядчик по заказу самого театра. Стоимость контракта — 19 миллионов рублей. Сведения об этом опубликованы на сайте госзакупок.Согласно договору, все работы необходимо завершить до 20 декабря. В ремонт включены помещения цокольного этажа под номерами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 25.Подрядчику предстоит выполнить следующие задачи: демонтировать старый подвесной потолок; снять обшивку стен; убрать перегородки кабин с каркасом; демонтировать дверные блоки; заменить старые светильники; обновить электрическую разводку; отремонтировать сантехнику; привести в порядок приборы отопления; обработать старые стены в подвале для защиты от влаги; провести электромонтажные работы в основном холле, тамбурах и гардеробе; отремонтировать вентиляционную систему в помещениях.История Театра имени Максима Горького началась 23 июня 1863 года, когда в Ростове-на-Дону открылся первый городской театр с постоянной труппой. В 1883 году было построено первое каменное здание театра. Современное здание, которое мы видим сегодня, было возведено в 1935 году по проекту архитекторов В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейха. Его форма стилизована под гусеничный трактор.Во время Великой Отечественной войны здание театра было разрушено, но его восстановили в 1963 году. В 1981 году театр получил почётное звание - Академический.За свою историю в театре работали такие известные личности, как Николай Синельников, Николай Собольщиков-Самарин, Михаил Щепкин, Александр Таиров, Юрий Завадский и другие.Сегодня здание театра является объектом культурного наследия Российской Федерации.