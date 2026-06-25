Фото: Donday

В Тарасовском районе цена бензина совпала с его октановым числом. Об этом сообщает портал DonDay.Невероятное совпадение, граничащее с шуткой, произошло на одной из автозаправочных станций в Тарасовском районе. Утром 25 июня автомобилистка Виктория М., подписчица портала DonDay, столкнулась с ценами на бензин, которые буквально достигли отметок его октанового числа.Как рассказала Виктория, она приехала заправить автомобиль и была удивлена, увидев на табло: литр бензина АИ-95 стоил 95 рублей, а АИ-92 — 92 рубля.- Там сотрудник даже пошутил, мол, как совпало-то по цифрам, — поделилась автомобилистка.Октановое число является важным показателем качества бензина, определяющим его способность противостоять детонации — самопроизвольному взрыву топлива в цилиндре двигателя до подачи искры. Чем выше октановое число (например, АИ-92, АИ-95, АИ-98), тем большее сжатие топлива может выдержать двигатель, что напрямую влияет на его стабильную и эффективную работу.