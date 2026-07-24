Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Таганроге жителей предупредили об учениях в военной части 24 июля

В Таганроге жителей предупредили об учениях в военной части 24 июля
В Таганроге жителей предупредили об учениях в военной части. Глава города Светлана Камбулова отметила, что звуки могут напугать. Однако никакой опасности они не несут.

Мероприятия пройдут 24 июля с 11:00.

Камбулова просит соблюдать спокойствие.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика