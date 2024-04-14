В Ростовской области жителей предупредили о возможном подтоплении территорий

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В Ростовской области жителей предупредили о возможных подтоплениях. Об этом информацию сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев в своих соцсетях.По прогнозам ГУ МЧС по Ростовской области, 14 апреля, а также во второй половине дня и вечером 15 апреля в устье реки Дон ожидается ветровой нагон. Из-за этого значительно возрастает риск возникновения ЧП.Пока горожанам следует быть аккуратнее и в случае подтопления сообщать по номеру 112.