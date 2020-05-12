В Таганроге закрыли движение через железнодорожный переезд

С 15 мая в Таганроге закрыто движение по одному из железнодорожных переездов. Об этом сообщили в городской администрации. Переезд перекрыт на пересечении улиц Ленина и Котлостроительной. Здесь будет проходить ремонт железнодорожного полотна.Работы планируется завершить к 5 июня.Из-за закрытия переезда изменилась схема движения некоторых автобусов. Так, автобусы № 3 будут двигаться по улицам Большой Бульварной, Котлостроительной, площади Марцевский Треугольник, Ленина и затем по своему маршруту.Автобус № 6 будет объезжать по улице Ленина, площади Марцевский Треугольник, улице Лизы Чайкиной и далее по привычной схеме.Автобус № 15 будет направлен по улицам Строительной, Котлостроительной, площади Марцевский Треугольник, Ленина.Маршрут автобуса № 56 будет проходить по улицам Большой Бульварной, Котлостроительной, площади Марцевский Треугольник, улице Ленина и далее по обычной схеме движения.