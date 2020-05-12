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В Таганроге закрыли движение через железнодорожный переезд

В Таганроге закрыли движение через железнодорожный переезд
С 15 мая в Таганроге закрыто движение по одному из железнодорожных переездов. Об этом сообщили в городской администрации. Переезд перекрыт на пересечении улиц Ленина и Котлостроительной. Здесь будет проходить ремонт железнодорожного полотна.

Работы планируется завершить к 5 июня.

Из-за закрытия переезда изменилась схема движения некоторых автобусов. Так, автобусы № 3 будут двигаться по улицам Большой Бульварной, Котлостроительной, площади Марцевский Треугольник, Ленина и затем по своему маршруту.

Автобус № 6 будет объезжать по улице Ленина, площади Марцевский Треугольник, улице Лизы Чайкиной и далее по привычной схеме.

Автобус № 15 будет направлен по улицам Строительной, Котлостроительной, площади Марцевский Треугольник, Ленина.

Маршрут автобуса № 56 будет проходить по улицам Большой Бульварной, Котлостроительной, площади Марцевский Треугольник, улице Ленина и далее по обычной схеме движения.

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