В Таганроге в СИЗО отправили 56-летнего жителя за убийство соседа

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В городе Таганроге под стражу отправили 56-летнего жителя. Его подозревают по статье «Убийство».Трагедия случилась 24 июля этого года. Мужчина в этот день был в квартире на Чехова со своим 72-летним соседом. Они выпивали и разговаривали, как вдруг беседа переросла в спор. Один из них начал вести себя неадекватно и набросился на другого.Мужчина ударил его ножом в шею, от чего тот скончался на месте.- Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по региону.