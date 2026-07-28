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В Таганроге в СИЗО отправили 56-летнего жителя за убийство соседа

В Таганроге в СИЗО отправили 56-летнего жителя за убийство соседа
В городе Таганроге под стражу отправили 56-летнего жителя. Его подозревают по статье «Убийство».

Трагедия случилась 24 июля этого года. Мужчина в этот день был в квартире на Чехова со своим 72-летним соседом. Они выпивали и разговаривали, как вдруг беседа переросла в спор. Один из них начал вести себя неадекватно и набросился на другого.

Мужчина ударил его ножом в шею, от чего тот скончался на месте.

- Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по региону.
Фото: DonDay
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