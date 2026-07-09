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В Таганроге троих людей расстрелял мужчина

В Таганроге троих людей расстрелял мужчина

В Таганроге троих людей расстрелял мужчина. Об этом сообщает Donday с ссылкой на свой источник. Происшествие случилось в ночь с 8 на 9 июля.

Предварительно, трое пострадавших мертвы. Личность стрелявшего установлена.

На месте трагедии работают правоохранительные органы. Подробности будут уточнятся.
Фото: DonDay
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