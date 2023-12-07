В Таганроге третьи сутки ищут пропавшую без вести бабушку

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Таганроге без вести пропала 85-летняя женщина. Эмма Бичулова ушла из дома 5 декабря и с тех пор не вернулась.Обеспокоенные родственники пытались найти бабушку самостоятельно, но не смогли. Тогда родные написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды. Важно отыскать пенсионерку как можно скорее: она нуждается в медицинской помощи.Горожанка - кареглазая невысокая женщина (рост - 160 сантиметров) с седыми волосами. Последний раз ее видели в серой шапке, черных брюках, темно-фиолетовой куртке и черных замшевых туфлях.Если вам известно что-либо о местонахождении Эммы Бичуловой, сообщите об этом по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.