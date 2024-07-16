В Таганроге Ростовской области без вести пропала 15-летняя девочка

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В Ростовской области без вести пропала 15-летняя Мария Боева. Она перестала выходить на связь утром 15 июля.Мария живёт в Таганроге. В тот день она вышла из дома и отправилась в неизвестном направлении. Когда наступил вечер, а Мария так и не вернулась, её мама начала беспокоиться. Она обратилась в полицию с просьбой помочь в поисках.Мария Боева худощавого телосложения, её рост — 160 сантиметров. У неё чёрные волосы. В день исчезновения она была одета в чёрную майку и фиолетовые шорты, а на ногах были одноразовые кроссовки.Если вы видели Марию или знаете, где она может находиться, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам: 8 (8634) 663-321 или 8 (8634) 632-073.