Фото: Дондей

В Таганроге разыскивают экс-полицейского, подозреваемого в убийстве трёх человек. Инцидент произошёл в ночь на 9 июля на улице 1-й Котельной. Сообщает редакция DonDay.По имеющейся информации, 44-летний Евгений Утёсов вместе с отцом, Леонидом Утёсовым, скрылись на серебристом автомобиле «Лада Ларгус». Установлено, что Евгений Утёсов ранее служил в полиции. По предварительным данным, после увольнения он занял должность директора местной автошколы.Если у вас есть сведения о местонахождении подозреваемых, сообщите по телефону: 8 (86346) 3-22-20.