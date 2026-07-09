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В Таганроге разыскивают экс-полицейского, подозреваемого в убийстве трёх человек

В Таганроге разыскивают экс-полицейского, подозреваемого в убийстве трёх человек
В Таганроге разыскивают экс-полицейского, подозреваемого в убийстве трёх человек. Инцидент произошёл в ночь на 9 июля на улице 1-й Котельной. Сообщает редакция DonDay.

По имеющейся информации, 44-летний Евгений Утёсов вместе с отцом, Леонидом Утёсовым, скрылись на серебристом автомобиле «Лада Ларгус». Установлено, что Евгений Утёсов ранее служил в полиции. По предварительным данным, после увольнения он занял должность директора местной автошколы.

Если у вас есть сведения о местонахождении подозреваемых, сообщите по телефону: 8 (86346) 3-22-20.
Фото: Дондей
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