В Таганроге продолжаются поиски пропавшего 56-летнего Юрия Глуховичева

Фото: Лиза Алерт

Уже две недели в Таганроге ведут поиски 56-летнего Юрия Глуховичева, который бесследно исчез 19 июня. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".Мужчина ушел из дома в Таганроге и с тех пор не возвращался, а также не выходил на связь с родными.Особые приметы Юрия Глуховичева:Рост: около 175 смТелосложение: худощавоеВолосы: светло-русые, с проседьюГлаза: зелено-голубыеОдежда в день пропажи: темно-синяя джинсовая рубашка, темная майка, темные спортивные брюки, светло-коричневая обувь.Всех, кто располагает какой-либо информацией о Юрии Глуховичеве или видел его после 19 июня, убедительно просят связаться с полицией или позвонить по номеру: 8-800-700-54-54. Ваша помощь может оказаться решающей.