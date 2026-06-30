В Таганроге продолжаются поиски пропавшего 56-летнего Юрия Глуховичева
Уже две недели в Таганроге ведут поиски 56-летнего Юрия Глуховичева, который бесследно исчез 19 июня. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".
Мужчина ушел из дома в Таганроге и с тех пор не возвращался, а также не выходил на связь с родными.
Особые приметы Юрия Глуховичева:
Рост: около 175 см
Телосложение: худощавое
Волосы: светло-русые, с проседью
Глаза: зелено-голубые
Одежда в день пропажи: темно-синяя джинсовая рубашка, темная майка, темные спортивные брюки, светло-коричневая обувь.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о Юрии Глуховичеве или видел его после 19 июня, убедительно просят связаться с полицией или позвонить по номеру: 8-800-700-54-54. Ваша помощь может оказаться решающей.