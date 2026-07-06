В Таганроге продают самую дорогую говядину в Ростовской области

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Самая дорогая говядина в Ростовской области продается в Таганроге. Такие данные приводит Ростовстат на 29 июня.Дешевле всего это мясо можно купить в Сальске. Там килограмм говядины в среднем стоит 655,70 рубля. Самая высокая цена зафиксирована в Таганроге: в приморском городе говядину продают по 714,16 рубля за килограмм.Недорогую свинину можно найти в Ростове. В донской столице килограмм этого мяса стоит 402,26 рубля. Самая высокая цена на свинину отмечена в Шахтах - 457,71 рубля за килограмм.Курицу дешевле всего продают в Миллерово. Там килограмм птицы стоит 219,03 рубля. Дороже всего курица обходится в Таганроге, где ее цена достигает 241,96 рубля за килограмм.