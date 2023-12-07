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В Таганроге после шторма на берег выбросило покореженные «Жигули»

В Таганроге после шторма на берег выбросило покореженные «Жигули»
В Таганроге к берегу прибило «Жигули», которые унесло в водоем во время шторма. Кадры с центрального пляжа горожане опубликовали в социальных сетях 7 декабря. От автомобиля остались только корпус и номера, остальное забрала стихия.

Шторм в приморском городке разыгрался 27 ноября. В тот день дороги и часть города ушли под воду. Местами уровень воды достигал порядка 50 сантиметров.

Местных жителей эвакуировали из зон подтопления и разместили в ПВР. Из-за непогоды 27 ноября тысячи горожан остались без электричества. На месте продолжают ликвидировать последствия ЧС.
Фото: соцсети (тг Это Ростов).
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