В Таганроге после шторма на берег выбросило покореженные «Жигули»

Фото: соцсети (тг Это Ростов).

В Таганроге к берегу прибило «Жигули», которые унесло в водоем во время шторма. Кадры с центрального пляжа горожане опубликовали в социальных сетях 7 декабря. От автомобиля остались только корпус и номера, остальное забрала стихия.Шторм в приморском городке разыгрался 27 ноября. В тот день дороги и часть города ушли под воду. Местами уровень воды достигал порядка 50 сантиметров.Местных жителей эвакуировали из зон подтопления и разместили в ПВР. Из-за непогоды 27 ноября тысячи горожан остались без электричества. На месте продолжают ликвидировать последствия ЧС.