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В Таганроге почти три месяца разыскивают пропавшую пенсионерку

В Таганроге почти три месяца разыскивают пропавшую пенсионерку
На Дону без вести пропала 79-летняя женщина. О местонахождении Жанны Щербаковой нет информации с апреля.

Женщина проживает в городе Таганроге. Она пропала еще 9 апреля, и с тех пор родственники не могут ее отыскать. В отчаянии они обратились за помощью к добровольцам поискового отряда. Волонтеры помогают близким пенсионерки в поисках, расклеивая ориентировки и прочесывая окрестности.

На вид пропавшей бабушке – около 80 лет, ее рост составляет 158 сантиметров, худая, волосы седые, глаза карие. В чем была одета женщина, неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении Жанны Щербаковой, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
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