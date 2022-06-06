В Таганроге почти три месяца разыскивают пропавшую пенсионерку

Фото: Лиза Алерт.

На Дону без вести пропала 79-летняя женщина. О местонахождении Жанны Щербаковой нет информации с апреля.Женщина проживает в городе Таганроге. Она пропала еще 9 апреля, и с тех пор родственники не могут ее отыскать. В отчаянии они обратились за помощью к добровольцам поискового отряда. Волонтеры помогают близким пенсионерки в поисках, расклеивая ориентировки и прочесывая окрестности.На вид пропавшей бабушке – около 80 лет, ее рост составляет 158 сантиметров, худая, волосы седые, глаза карие. В чем была одета женщина, неизвестно.Если вам что-либо известно о местонахождении Жанны Щербаковой, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.