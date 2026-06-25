В Таганроге отменили концерт Алексея Щербакова из-за коммунальной аварии

Фото: Дондей.

Выступление должно было состояться 24 июня в городском ДК, однако за несколько часов до начала зрители получили уведомления об отмене мероприятия.Новость стала неприятным сюрпризом для многих поклонников артиста. Некоторые специально меняли свои планы, чтобы попасть на концерт.— Мне пришлось взять выходной на работе и приехать из другого города, чтобы увидеть выступление любимого комика. Сообщение об отмене пришло буквально за час до начала, — рассказала Donday одна из поклонниц Щербакова.Как выяснилось, причиной отмены стало отключение водоснабжения в здании городского Дома культуры. Однако артист решил не оставлять собравшихся зрителей без внимания.Несмотря на сорвавшееся выступление, Алексей Щербаков вышел к поклонникам у входа в ДК. Там он пообщался со зрителями, раздал автографы, сделал совместные фотографии и устроил небольшую импровизированную встречу.По словам очевидцев, атмосфера получилась теплой и дружеской. Многие признались, что личное общение с комиком стало приятной компенсацией за отмененный концерт.— Такое воспоминание останется со мной надолго. Спасибо Алексею за искренность, открытость и время, которое он уделил своим зрителям, — поделился впечатлениями один из участников встречи.Кроме того, организаторы вернули зрителям деньги за приобретенные билеты.Уже 25 июня у Алексея Щербакова запланирован концерт в Азове. Поклонники надеются, что на этот раз выступление пройдет без непредвиденных обстоятельств.