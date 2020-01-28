В Таганроге несговорчивого предпринимателя могут осудить на реальный срок



В Таганроге на скамье подсудимых может оказаться бизнесмен, который обвинил сотрудников полиции в вымогательстве. Дмитрий Карлов утверждает, что отказался платить дань, после чего лишился бизнеса и стал фигурантом уголовного дела.



В 2016 году Карлов создал ООО «Нефтемаркет». Компания предоставляла услуги по мобильной доставке топлива. «Выездная» заправка быстро завоевала популярность в Таганроге.



В том же году к Дмитрию обратились двое знакомых, которые предложили начать торговлю топливом в Крыму. Полуостров тогда испытывал проблемы в этой сфере из-за международных санкций. Крупные нефтяные компании перестали поставлять на полуостров бензин и дизтопливо. Карлову объяснили, что в Краснодаре есть компания «ВИПОЙЛ», которая готова поставлять им топливо без предварительной оплаты и на выгодных условиях.



Дмитрий пояснил, что все поставщики топлива работают по предоплате. Но с Крымом ситуация была сложной. Туда топливо поставляли на пароме, который мог задержаться на несколько дней, а то и недель.



- О предоплате не могло быть и речи, - рассказывает предприниматель. – А компания «ВИПОЙЛ» как раз предлагала поставлять качественное топливо из государственных резервов и не требовала предоплату.



Условия полностью удовлетворяли Карлова, и вместе со знакомыми он открыл представительство на полуострове. Это решение оказалось роковым для Дмитрия.



В 2017 году к бизнесмену приехал сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по городу Таганрогу.



- Сначала полицейский говорил со мной на отвлечённые темы, а затем предложил поехать в управление и «кое-что обсудить», - вспоминает мужчина. - Когда я приехал в городской ОБЭП, то сразу понял, зачем меня туда позвали. Сотрудники без лишних предисловий заявили, что я должен делиться с ними частью своего дохода, если хочу работать без проблем. Я попытался ответить, что это незаконно, на что услышал: «Мы тут закон, а ты иди и подумай».



Дмитрий признался, что тогда не воспринял эти слова всерьёз и продолжил работать в обычном режиме.



Однако в марте 2018-го на очередной встрече с представителем ОБЭП Карлову предложили отдавать 2000 литров топлива в месяц. Ему сказали: «Нет возможности отдавать — закрывай бизнес. Учти, что могут возникнуть проблемы». Дмитрий вновь ответил отказом.



Сразу после этого у Карлова начались трудности. Его попросили явиться в налоговую. Там сообщили, что у его компании «Нефтемаркет» есть недоимки в бюджет в размере 950 тысяч рублей.



- Меня как громом поразило. Я всегда платил налоги вовремя, и попытался объяснить это. Но меня, конечно, не слушали. Посоветовали разрешить этот вопрос, пока он не перерос в настоящую проблему. В коридоре меня встретил тот самый сотрудник полиции и снова предложил «поговорить». По его словам, так как в дело уже вмешалась налоговая, цены вопроса увеличивается до 500 тысяч рублей. Я тогда был сбит столку, обещал ему подумать.



Предприниматель понял, что дело принимает нешуточные обороты. Дома он рассказал обо всём супруге Ольге. Посовещавшись, они решили никому ничего платить. Вместо этого обратились в вышестоящее силовое ведомство, где их заверили, что взяли ситуацию под контроль.

Какое-то время к Карлову действительно никто больше не обращался. Как оказалось, они просто продумывали другой план действий.



- Ровно через три месяца у меня возникли проблемы с филиалом в Крыму. Я доверял местным менеджерам, так как они давно работали в этой сфере. В начале июня 2018 года я неожиданно узнал, что оба моих сотрудника уволились.



Оказалось, что они не просто ушли с работы, а оставили в компании множество сомнительных сделок. Перед увольнением они уничтожили практически все бумаги. Без документов невозможно было проследить контракты, узнать, кто поставлял топливо и в каком количестве.

Как и стоило догадаться, возникшие проблемы были связаны с историей в Таганроге. Вскоре после этого бизнесмену позвонил сотрудник полиции и рассказал, что компания «ВИПОЙЛ» написала на него заявление в полицию. Якобы она поставила ООО «Нефтемаркет» топливо на сумму 5,5 миллионов рублей, но расчёта не получила. Полицейский предложил Дмитрию «замять» дело, если тот выплатит долг наличными.



- Он пригрозил, что в противном случае в отношении меня будет возбуждено уголовное дело. Ситуация была более чем странной. Я даже не знаю, был ли факт отгрузки, так как не имею на руках накладных. Даже если задолженность имеется, то компании нужно обращаться не в полицию, а в специальные органы, которые занимаются истребованием задолженности между организациями. «ВИПОЙЛ» должен был обратиться в арбитражный суд. Судя по всему, фирма понимала, что у неё нет доказательства поставок топлива. Поведение полиции тоже подозрительное: вместо расследования они просто предлагали мне расплатиться наличными. Не понимая, за что должен отдавать такую сумму, я снова отказал.



Несмотря на эти явные нарушения и нестыковки, 31 января 2019 года в отношении Карлова возбудили дело по статье «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершённое в крупном размере».



- На меня завели дело из-за моей несговорчивости, - уверен бизнесмен. - В материалах следствия есть множество документов с якобы моей подписью. Но я эти бумаги никогда не видел. Мои требования провести почерковедческую экспертизу правоохранители пропускают мимо ушей. Хотя даже беглого взгляда на все эти документы достаточно, чтобы убедиться: все подписи в них не похожи друг на друга… После каждого предложения «решить вопрос по-хорошему» моя семья ощущала все большее давление. В день рождения моего младшего сына к нам в дом нагрянули с обыском.



По словам Карлова, полицейские пытались начать обыск с «понятым», которым оказался их коллега-полицейский. Карловы стали протестовать, требовать привести настоящих понятых. И спустя три часа, они всеё же нашли их. Результатом обыска стали изъятые квадроцикл, багги и автомобиль марки «Кадиллак».



- Я уверен, что это очередной способ давления и устрашения. Следователь объяснил изъятие техники тем, что мы будто бы могли её продать. Но чтобы это предотвратить, они могли просто наложить на неё арест.



На допросах Ольга и её сестра рассказали следователям, что у бизнесмена вымогали деньги. По словам женщины, листы с их показаниями чудесным образом исчезли из материалов дела. При этом любое слово обвинения активно поддерживается. По словам Дмитрия, свидетели обвинения — люди, которых он раньше и в глаза не видел.



- Очная ставка с менеджером крымского филиала проходила в режиме видеоконференции. Удивительно, что когда человек начинал путаться и не мог ответить на мои вопросы, связь сразу прерывалась, - вспоминает таганрожец.



На этом проблемы не закончились. В сентябре 2019 года на горизонте появился ещё один участник процесса. Дмитрию позвонил человек, представившийся работником фирмы «ВИПОЙЛ». Во время личной встречи он предложил Карловым закрыть дело, взамен он хотел получить изъятую у супругов технику.



- «Представитель» объяснил мне, что в случает отказа мне могут переквалифицировать статью на более тяжкую. Несмотря на это, мы ответили ему отказом. А потом рассказали об этом следователю, который занимается моим делом. Увы, этим мы только навредили себе. Никто не стал разбираться в нашем заявлении. Зато очень скоро мне, действительно, переквалифицировали дело на более тяжелую статью: «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Если раньше мне грозил штраф, то теперь — реальный срок лишения свободы.



Чета Карловых обивала пороги заместителя прокурора Таганрога Виктора Плюшкина, начальника ГУ МВД России по Ростовской области Олега Агаркова, специалиста администрации президента Александра Красова, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел. Специалисты собрали все жалобы и отправили в Управление собственной безопасности МВД Таганрога. Сейчас по их жалобам проводится проверка.



Одновременно сам Карлов знакомится с материалами дела. Расследование завершено, и очень скоро уголовное дело ляжет на стол прокурора Таганрога. Именно он должен подписать обвинительное заключение и направить его в суд, или не подписать его и вернуть дело на доследование…