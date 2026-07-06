В Таганроге на продажу выставили помещения в историческом здании с арендатором

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На популярной площадке объявлений продают здание ОКН с арендатором из Таганрога. Речь идёт о продаже коммерческого помещения, расположенного в историческом здании по адресу: ул. А. П. Чехова, 74Б. Особенностью сделки является наличие действующего арендатора.Здание, построенное в 1953 году, является четырехэтажным кирпичным жилым домом с двумя подъездами и примерно 80 квартирами. Оно представляет собой объект культурного наследия, что гарантирует сохранение его уникального облика и исторической ценности. Помещение, выставленное на продажу, оборудовано отдельным входом с фасада, имеет собственный санузел и прошло качественный ремонт, что позволяет рассматривать его для различных видов бизнеса.Ключевым преимуществом предложения является наличие надёжного арендатора – пункта выдачи заказов. Он своевременно оплачивает как арендную плату, так и коммунальные услуги (электричество, воду, отопление), что полностью снимает эту нагрузку с нового владельца. Текущая арендная плата составляет 16 000 рублей в месяц.Продавец подчёркивает, что потенциал для роста арендной ставки весьма значителен. По его словам, рыночная стоимость аналогичных помещений в данной локации колеблется в диапазоне 20 000-23 000 рублей в месяц. Таким образом, после завершения текущего договора аренды новый собственник сможет существенно увеличить свой доход.Помещение имеет свободное назначение, что позволяет использовать его под различные цели: от торговой точки или сферы услуг до организации офиса. Объект позиционируется как готовый актив для получения пассивного дохода, не требует дополнительных инвестиций в ремонт или поиск арендаторов.Продавец гарантирует полную юридическую чистоту сделки: все необходимые документы на объект проверены, обременений не имеется. Важно отметить, что показ помещения возможен только по предварительному согласованию с текущим арендатором.Ориентировочная стоимость объекта составляет 2,8 миллиона рублей.