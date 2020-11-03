В Таганроге мужчина проник в чужой дом, украл телефон и угрожал хозяйке расправой

Таганрогский городской суд Ростовской области назначил приговор в отношении местного жителя. Мельникова Д. обвиняли по уголовной статье «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный с незаконным проникновением в жилище».Суд установи, что мужчина обнаружил незапертую входную дверь в частном доме, проник туда, прошел в комнату, где спала хозяйка. Взял с тумбочки телефон. Затем стал угрожать женщине расправой, сказав: «Не дергайся, у меня нож, зарежу». Однако потерпевшая не растерялась. Когда Мельников отвлекся, она дважды ударила его в пах и позвала свекровь. Мужчина вырвался и сбежал.Его задержали в тубдиспансере, где он лечился. При нем обнаружили похищенный телефон стоимостью 5889 рублей.- Признать Мельникова Д. виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - отметили в ведомстве.Мужчина трижды судим: за кражу, оскорбление представителей власти и угрозу убийством.