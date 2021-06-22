В Таганроге мужчина получил срок, защищаясь от нападений собутыльника

Таганрогский городской суд вынес приговор 41-летнему Виталию Косареву. Его обвиняли по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Об этом сообщили в прокуратуре Таганрога.По версии следствия, трагедия случилась 27 августа в одном из домов на улице Чехова. В то утро Виталий вместе с приятелем Романом распивали алкоголь и употребляли наркотические вещества на кухне. В какой-то момент между ними произошла ссора. Приятель разозлился и набросился на Виталия. Угрожая расправой, он не оставлял попыток ранить мужчину. Тот перехватил холодное оружие, и между собутыльниками началась борьба.Они упали на пол. Роман оказался сверху и начал душить знакомого, несколько раз ударив ножом по рукам и ногам. Когда собутыльник попытался нанести удар в голову, Виталий нащупал рукой еще один нож и нанес более 10 ударов своему обидчику. Роман скончался от полученных травм.На следующий день Косарева задержали и возбудили в отношении него дело по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».Суд счел доказательства вины достаточными и назначил наказание в виде ограничения свободы на два года. Однако за период, когда мужчина находился под стражей, ему скостили срок. Виталия освободили в здании суда. Ему также предстоит выплатить по 850 тысяч рублей супруге и отцу убитого.Смягчающим наказание обстоятельством стала семилетняя дочь на иждивении подсудимого.В итоге ограничение свободы Виталию продлится всего четыре месяца. В это время ему запрещено менять место жительства, уходить с места постоянного проживания с 20 до 6 часов, а также посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них.Кроме того, дважды в месяц Косарев должен отмечаться в специализированном госоргане, осуществляющем надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы.