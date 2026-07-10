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В Таганроге эвакуированные жители останутся в ПВР до устранения последствий атаки БПЛА

В Таганроге эвакуированные жители останутся в ПВР до устранения последствий атаки БПЛА
В Таганроге эвакуированные жители останутся в ПВР до устранения последствий атаки БПЛА. Глава региона Юрий Слюсарь отправился в приморский город после ночного происшествия.

Атака привела к повреждениям жилых зданий и возгоранию в районе Морского порта. Из-за возгорания эвакуировали людей из ближайших домов. Они размещены в пункте временного размещения. В связи с чрезвычайной ситуацией на территории порта был введен режим ЧС, а движение транспорта временно ограничено.

Глава региона пообщался с жителями и объяснил, что это вынужденная и необходимая мера.

Быстро ликвидировать такой тип пожара не получится, - комментирует Юрий Слюсарь. - Попросил жителей отнестись с пониманием к решению об их эвакуации. Это исключительно для их безопасности. Дома находятся в границах ЧС.

Ожидание может занять несколько дней, прежде чем люди смогут вернуться в свои дома. Кому необходимо будет предоставлена гостиница.

На месте ЧС работают экстренные службы.
Фото: Юрий Слюсарь
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