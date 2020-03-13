Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Таганроге из-за ремонтных работ сотни людей останутся без воды

В Таганроге из-за ремонтных работ сотни людей останутся без воды
Сотни жителей Таганрога Ростовской области останутся без воды. Об этом сообщили в городском водоканале.

В районе дома № 2 на улице Прохладной будут проводить аварийно-восстановительные работы по замене труб диаметром 400 миллиметров. В связи с этим 19 марта пониженное давление воды будет в квартирах по улицам Фрунзе, Шевченко, Ломакина, Инструментальной, Спортивной, Транспортной, Кузнечной, Октябрьской, Менделеева, Богдана Хмельницкого, Транспортной, а также на Большом проспекте и в переулках Смирновском и Комарова.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.