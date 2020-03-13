В Таганроге из-за ремонтных работ сотни людей останутся без воды



Сотни жителей Таганрога Ростовской области останутся без воды. Об этом сообщили в городском водоканале.



В районе дома № 2 на улице Прохладной будут проводить аварийно-восстановительные работы по замене труб диаметром 400 миллиметров. В связи с этим 19 марта пониженное давление воды будет в квартирах по улицам Фрунзе, Шевченко, Ломакина, Инструментальной, Спортивной, Транспортной, Кузнечной, Октябрьской, Менделеева, Богдана Хмельницкого, Транспортной, а также на Большом проспекте и в переулках Смирновском и Комарова.