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В Таганроге из-за оставленного окурка горела машина

В Таганроге из-за оставленного окурка горела машина
В городе Таганроге Ростовской области из-за брошенного окурка горела машина. Пожар произошел утром 26 сентября на улице Чехова.

Предварительно, пламя разгорелось возле дома №353/5. На территории загорелись мусорные баки. Очевидцы заметили, что отходы задымились и вызвали спасателей. Огонь распространился на площади 20 квадратов.

Через пару минут пламя распространилось на автомобиль. От огня у транспорта оплавилось зеркало, стекло и молдинг авто.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар случился из-за брошенного окурка. Сильный ветер раздул пламя по участку.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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