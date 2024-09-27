В Таганроге из-за оставленного окурка горела машина
В городе Таганроге Ростовской области из-за брошенного окурка горела машина. Пожар произошел утром 26 сентября на улице Чехова.
Предварительно, пламя разгорелось возле дома №353/5. На территории загорелись мусорные баки. Очевидцы заметили, что отходы задымились и вызвали спасателей. Огонь распространился на площади 20 квадратов.
Через пару минут пламя распространилось на автомобиль. От огня у транспорта оплавилось зеркало, стекло и молдинг авто.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар случился из-за брошенного окурка. Сильный ветер раздул пламя по участку.