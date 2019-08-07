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В Таганроге для посещения закроют Октябрьскую площадь

В Таганроге для посещения закроют Октябрьскую площадь
Фото: forumimage.ru
Одну из центральных площадей Таганрога – Октябрьскую – закроют для посещения. С 19 августа здесь начнутся ремонтные работы.

После реконструкции на площади должны появиться фонтан, новые зелёные насаждения, современное освещение. Здесь также установят малые архитектурные формы, на тротуарах уложат брусчатку.
- Во время проведения работ в указанный период будет ограничено посещение жителями территории Октябрьской площади, - сообщили в администрации Таганрога.

Работы планируется завершить 30 ноября.

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