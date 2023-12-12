В Таганроге без вести пропал 8-летний мальчик

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В Таганроге разыскивают пропавшего без вести 8-летнего мальчика. О местонахождении Георгия Антоняна нет информации с 12 декабря.Школьник отправился в учебное учреждение утром. На перемене около 10:40 он пошел на почту и перестал выходить на связь с родителями. Тогда родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам.Георгий Антонян ростом 138 сантиметров и плотного телосложения. У него светло-русые волосы и карие глаза. Из школы он вышел в черном пальто, темно-серых брюках, синих кроссовках, с собой был рюкзак. На голову мальчик надел черную шапку.Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, сообщите по телефонам: 8-928-158-12, 8-999-693-25-26 или 8-800-700-56-76.