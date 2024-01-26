В Таджикистан отправили тела супругов и детей, отравившихся угарным газом под Ростовом

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Тела членов семьи, погибших от угарного газа под Ростовом, отправили в Таджикистан. Супругов и двоих сыновей похоронят вблизи города Исфара.Трагедия, унесшая жизни четырех человек, случилась 19 января в Щепкинском сельском поселении Аксайского района. К пожилым супругам в СНТ приехали сыновья Гуломджон и Гуфронджон. Хозяин дома включил бензиновый генератор в подвале. Устройство дало сбой, и углерод заполнил все комнаты.В результате ЧП погибли 65-летняя женщина с 66-летним мужем и их дети. Жена одного из сыновей смогла выжить. Ее доставили в больницу.