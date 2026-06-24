В Тацинском районе за пять лет построили и отремонтировали 91 социально значимый объект

Фото: ЗС Ростовской области.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко побывал в Тацинском районе. Спикер донского парламента посетил значимые для жителей объекты, преобразованные по Народной программе.Александр Ищенко сообщил, что всего за последние пять в Тацинском районе были отремонтированы, построены или реконструированы 91 объект инфраструктуры и социальной сферы. На эти цели направили более двух миллиардов рублей. Председатель Заксобрания подчеркнул, что депутаты фракции «Единая Россия» при рассмотрении любых бюджетных вопросов стремятся, чтобы государственная поддержка работала в интересах жителей.- Очень важно, что в Ростовской области активно реализуется программа развития сельских территорий. Это комплексная программа, которая позволяет решать задачи развития дорожной и транспортной инфраструктуры, коммуникации, электро-, тепло- и газоснабжения, водоотведения. Кстати говоря, в Тацинском районе в нескольких населенных пунктах за прошедшие пять лет капитально отремонтированы системы водоснабжения, в том числе в станице Тацинской, - рассказал спикер донского парламента.Одним из объектов рабочей поездки стала площадь Калинина в станице Тацинской. Популярное место прогулок для станичников и гостей райцентра было благоустроено в 2025 году. Здесь установили новые скамейки, перголы, урны, современную детскую площадку, системы полива и видеонаблюдения.Рядом с обновленной площадью находится детский сад «Радуга». Здесь воспитываются 70 детей. В учреждении с 2023 по 2025 годы провели капремонт кровли, заменены окна и двери, установлены ограждения и уличное игровое оборудование.Еще одним социально значимым объектом стала специальная школа-интернат. Там учат ребят с ограниченными возможности здоровья из Тацинского, Морозовского, Белокалитвинского, Обливского и Советского районов. Здесь созданы все необходимые условия, которые помогают личности научиться приспосабливаться к социальным условиям и активно в них существовать.За последние пять лет в школе сделан капитальный ремонт крыши, спального корпуса, столовой и спортивного зала. Для создания комфортных условий приобрели мебель, бытовую технику, музыкальное, спортивное, интерактивное, обучающее и медицинское оборудование.По окончании обучения выпускники школы-интерната получают свою первую специальность. Примечательно, что большинство из них остаются жить и работать в Ростовской области.Председатель ЗС Ростовской области напомнил, что уже идет формирование новой Народной программы на следующую пятилетку. Это нужно для того, чтобы реализовать максимум наказов избирателей проживающих, в том числе и в сельской местности.- Для Ростовской области очень важно создание комфортных условий жизни на селе, поскольку Донской край остается аграрно-промышленным регионом. При нашей территориальной протяженности, при большом объеме земельных ресурсов нам необходимо развивать сельские населенные пункты. Это задача и стратегическая, и тактическая на ближайший краткосрочный период. Сегодня мы увидели, что в Тацинском районе есть результат, - сказал Александр Ищенко.Положительные результаты Народной программы отметил и руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области Аслан Хуаде, который также был с рабочей поездкой в Тацинском районе. Глава управления напомнил, что Следственный комитет отнесен к органам, в чьи функции входит профилактика правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних.- Поэтому такие посещения социально значимых объектов очень важны. Мы заинтересованы в том, чтобы понимать, в каких условиях живет и воспитывается подрастающее поколение. И Тацинский район в этом плане заслуживает твердой «пятерки». Безусловно, здесь видны положительные результаты, - отметил Аслан Хуаде.