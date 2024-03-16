В СВО погиб мобилизованный из Ростовской области

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В зоне проведения спецоперации погиб еще один молодой парень из Ростовской области. Валентин Мельников скончался при выполнении боевого задания.Валентин – уроженец города Морозовска. Там он работал в магазине бытовой техники. В рамках частичной мобилизации молодого человека призвали в ряды ВС РФ.Парень погиб в начале марта. Он буквально не дожил до дня рождения всего месяц. Валентину должно было исполниться 24 года в апреле. Родные с теплотой вспоминают молодого человека. Похороны Валентина состоялись в родном городе 15 марта.Возможно, бойца посмертно представят к награде. У него остались семья и супруга.