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В суде рассмотрят жалобу на приговор по делу ростовчанина Серебренникова

В суде рассмотрят жалобу на приговор по делу ростовчанина Серебренникова
В Московском городском суде рассмотрят жалобу на приговор по делу ростовчанина Серебренникова. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Следуя данным из картотеки судебных заседаний, рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу в отношении Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум и других назначено в Мосгорсуде на 23 октября. Заседание начнется в 11 часов утра.

Напомним, ростовчанин Кирилл Серебренников обвинялся в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Знаменитого режиссера обвинили в хищении порядка 129 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие творческого проекта «Платформа».

Пока шли следствие и судебные заседания, Кирилл Серебренников находился под домашним арестом. Всё это время он не прекращал деятельность. Он поставил несколько спектаклей и даже закончил работу над фильмом «Лето», который был удостоен премии «Ника». Артист получил поддержку от своих коллег и деятелей искусства не только России, но и других стран.

Тем не менее суд пришел к выводу, что он руководил всей схемой по хищению денег. Якобы Серебренников организовал преступную группу и давал указания об обналичивании денег. По итогу ростовского постановщика приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 800 тысяч рублей.

Серебренников свою вину в содеянном отрицает. При этом ни режиссер, ни его адвокаты апелляционные жалобы в суд не подавали.

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