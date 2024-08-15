В суде начали рассмотрение дела бывшего министра ЖКХ Ростовской области

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В Кировском районном суде Ростова-на-Дону 14 августа началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.В ходе заседания государственный обвинитель зачитал материалы дела. По версии следствия, Андрей Майер превысил свои должностные полномочия при проведении регионального конкурса проектов благоустройства.По данным следствия, в 2019 году Андрей Майер подписал документы о финансировании, которые позволили муниципалитетам обновить парки, улицы и скверы, не включенные в областную программу. Предполагается, что он сделал это, чтобы продемонстрировать хорошие результаты своей работы.Деньги выделили на благоустройство сквера в микрорайоне Авиагородок в Батайске, Комсомольскую площадь в Новошахтинске, парк «Осенний» в Ростове и другие объекты.Следствие утверждает, что Майер причинил ущерб бюджету Российской Федерации на сумму более 850 миллионов рублей.В ходе судебного заседания подсудимый частично признал свою вину. Он утверждал, что его можно обвинить только в халатности, но не в превышении должностных полномочий.Во время судебного заседания подсудимый попросил допустить в качестве защитника его жену Наталью. Он был уверен, что ее экономическое образование поможет пролить свет на обстоятельства дела. Однако судья отклонила это ходатайство.Неделю назад бывшему министру жилищно-коммунального хозяйства региона была избрана мера пресечения. Его оставили в следственном изоляторе до 25 января 2025 года.Напомним, что в 2020 году Майера задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, он присвоил значительную сумму денег, выделенных на благоустройство парков «Вересаево» и в городе Зверево на улице Рижской.Согласно плану благоустройство должно было осуществляться за счет внебюджетных средств. Однако работы были проведены за счёт государственного бюджета, в результате чего было потрачено 46 миллионов рублей из бюджетных средств.Суд признал Андрея Майера виновным и назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. С решением суда сторона защиты не согласилась и попыталась его обжаловать, однако вышестоящая судебная инстанция оставила приговор без изменений, увеличив срок до пяти лет лишения свободы.