В суде начали рассмотрение дела бывшего министра ЖКХ Ростовской области
В Кировском районном суде Ростова-на-Дону 14 августа началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
В ходе заседания государственный обвинитель зачитал материалы дела. По версии следствия, Андрей Майер превысил свои должностные полномочия при проведении регионального конкурса проектов благоустройства.
По данным следствия, в 2019 году Андрей Майер подписал документы о финансировании, которые позволили муниципалитетам обновить парки, улицы и скверы, не включенные в областную программу. Предполагается, что он сделал это, чтобы продемонстрировать хорошие результаты своей работы.
Деньги выделили на благоустройство сквера в микрорайоне Авиагородок в Батайске, Комсомольскую площадь в Новошахтинске, парк «Осенний» в Ростове и другие объекты.
Следствие утверждает, что Майер причинил ущерб бюджету Российской Федерации на сумму более 850 миллионов рублей.
В ходе судебного заседания подсудимый частично признал свою вину. Он утверждал, что его можно обвинить только в халатности, но не в превышении должностных полномочий.
Во время судебного заседания подсудимый попросил допустить в качестве защитника его жену Наталью. Он был уверен, что ее экономическое образование поможет пролить свет на обстоятельства дела. Однако судья отклонила это ходатайство.
Неделю назад бывшему министру жилищно-коммунального хозяйства региона была избрана мера пресечения. Его оставили в следственном изоляторе до 25 января 2025 года.
Напомним, что в 2020 году Майера задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, он присвоил значительную сумму денег, выделенных на благоустройство парков «Вересаево» и в городе Зверево на улице Рижской.
Согласно плану благоустройство должно было осуществляться за счет внебюджетных средств. Однако работы были проведены за счёт государственного бюджета, в результате чего было потрачено 46 миллионов рублей из бюджетных средств.
Суд признал Андрея Майера виновным и назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. С решением суда сторона защиты не согласилась и попыталась его обжаловать, однако вышестоящая судебная инстанция оставила приговор без изменений, увеличив срок до пяти лет лишения свободы.