В суд направили дело главы администрации Волгодонского района

Глава администрации Волгодонского района пойдёт под суд. Сергея Бурлака обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом 26 мая сообщили в Управлении Генеральной прокуратуры России.По версии следствия, чиновник в 2018 году отвечал за поставку водонапорных башен. Он заключил договор с компанией «Югстройпром». Фирма предоставила башни, однако они имели множество дефектов и не могли быть использованы. Тем не менее Сергей Бурлак подписал все документы и принял товар. Из районного и областного бюджетов потратили в общей сложности 3,5 миллиона рублей.Чиновник занял свой пост в 2017 году. До этого он состоял на должности заместителя главы района.