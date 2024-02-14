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В станице Грушевской из-за сильных дождей и подъема воды затопило жилые дома

В станице Грушевской из-за сильных дождей и подъема воды затопило жилые дома
В станице Грушевской Ростовской области из-за обильных дождей и подъема грунтовых вод затопило десятки домовладений. Больше суток поселение под Ростовом утопает в воде.

По словам очевидцев, из-за обильных дождей уровень грунтовых вод увеличился в реках Тузлов и Грушевка. Вода вышла из берегов, образовав на улицах поселения настоящие реки. Жидкость попала прямо в дома местных жителей. Затоплены оказались дворы, огороды, подвалы и хозпостройки.

- Вся станица в воде! У нас люди ходят по улице по колено в воде, - жалуется жительница Грушевской. - У нас поплыло все хозяйство, затоплены машины. Мы уверенно тонем!

По информации правительства Ростовской области, причиной сильных подтоплений стали осадки и подъем грунтовых вод. В зоне подтопления оказались 31 дворовая территория и 25 огородов. Кроме того, в воде стоят спортивные и детские площадки. В настоящее время проводят работы по откачке воды.
Фото: Rostov.ru
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