В станице Егорлыкской Ростовской области неизвестные сливают отходы прямо в землю

Фото: Donday

На въезде в станицу Егорлыкскую Ростовской области образовалась огромная лужа из слитых отходов неизвестного происхождения. Кадры 9 июля публикует Donday.Жидкость вытекает из трубы прямо в поле неподалеку от жилых домов, больницы и парка. Местные жители и жалуются на едкую вонь.По словам очевидцев, субстанция с пеной растекается уже на десятки метров.Станичники пишут обращения в администрацию, но не видят реакции. Они просят власти разобраться в ситуации, прекратить отравление почвы и дать людям возможность дышать без страха за себя и детей.