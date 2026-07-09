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В станице Егорлыкской Ростовской области неизвестные сливают отходы прямо в землю

В станице Егорлыкской Ростовской области неизвестные сливают отходы прямо в землю


На въезде в станицу Егорлыкскую Ростовской области образовалась огромная лужа из слитых отходов неизвестного происхождения. Кадры 9 июля публикует Donday.

Жидкость вытекает из трубы прямо в поле неподалеку от жилых домов, больницы и парка. Местные жители и жалуются на едкую вонь.

По словам очевидцев, субстанция с пеной растекается уже на десятки метров.

Станичники пишут обращения в администрацию, но не видят реакции. Они просят власти разобраться в ситуации, прекратить отравление почвы и дать людям возможность дышать без страха за себя и детей.
Фото: Donday
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