В спецоперации погиб 46-летний житель Шахт

Фото: DonDay-Шахты

В спецоперации погиб житель города Шахты. В октябре 2023 года 46-летний мужчина ушел добровольцем в зону СВО. Через месяц он был смертельно ранен под Клещеевкой.Тело передали родственникам. В Шахтах 1 декабря прошли похороны Алексея. Проститься с Алексеем пришли друзья, родственники, коллеги, казаки и соседи. На церемонии прощания также присутствовал военный комиссар Иван Иванович Вансович. Шахтинца похоронили на центральном городском кладбище со всеми боевыми почестями.Алексей Пудов работал мастером по установке пластиковых окон. У него остались жена, взрослая дочь и несовершеннолетний сын.