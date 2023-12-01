Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В спецоперации погиб 46-летний житель Шахт

В спецоперации погиб 46-летний житель Шахт
В спецоперации погиб житель города Шахты. В октябре 2023 года 46-летний мужчина ушел добровольцем в зону СВО. Через месяц он был смертельно ранен под Клещеевкой.

Тело передали родственникам. В Шахтах 1 декабря прошли похороны Алексея. Проститься с Алексеем пришли друзья, родственники, коллеги, казаки и соседи. На церемонии прощания также присутствовал военный комиссар Иван Иванович Вансович. Шахтинца похоронили на центральном городском кладбище со всеми боевыми почестями.

Алексей Пудов работал мастером по установке пластиковых окон. У него остались жена, взрослая дочь и несовершеннолетний сын.
Фото: DonDay-Шахты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.