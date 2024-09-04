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В соседнем с Ростовской областью Краснодарском крае убита 12-летняя девочка

В соседнем с Ростовской областью Краснодарском крае убита 12-летняя девочка
В Краснодарском крае, неподалеку от Ростовской области, произошла ужасная трагедия. 1 сентября в хуторе Бураковском была жестоко убита 12-летняя девочка.

В воскресенье школьница решила поехать на велосипеде к подруге. Около 22:00 ее родители начали беспокоиться, когда она перестала выходить на связь. Позвонив в дом, где должна была находиться их дочь, они выяснили, что ее там нет. Поздно ночью родители начали поиски дочки. Обойдя все дворы, они решили проверить местный водоем Левый Бейсужек. К их ужасу, у камышей родители увидели велосипед дочери, а чуть дальше — ее тело.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. По предварительной информации, девочка стала жертвой насилия. Личность и мотивы преступника остаются неизвестными, он до сих пор не задержан.

В расследовании участвуют лучшие следователи региона. МВД Кубани объявило вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о преступлении. В данный момент мать девочки находится в больнице из-за сильного нервного стресса.
Фото: СК.
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