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В СИЗО Ростова в посылке для заключенного нашли мобильники в ботинках

В СИЗО Ростова в посылке для заключенного нашли мобильники в ботинках
В Ростове пытались передать «запрещенку» в следственный изолятор. Инцидент произошел 13 октября в СИЗО на улице Тоннельной, 4.

Сотрудники режимного учреждения досматривали посылки, которые прислали заключенным. В одной из них внимание правоохранителей привлекли ботинки. В них они обнаружили два мобильных телефона. Как сообщили в ГУФСИН по Ростовской области, сотовые устройства связи спрятали в подошве.

Подобный случай в другом изоляторе Ростова был чуть больше недели назад. В СИЗО на улице Максима Горького, 219/59 мобильники пытались передать, спрятав в шариковые дезодоранты.
Фото: ГУФСИН по Ростовской области.
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