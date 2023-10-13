В СИЗО Ростова в посылке для заключенного нашли мобильники в ботинках
В Ростове пытались передать «запрещенку» в следственный изолятор. Инцидент произошел 13 октября в СИЗО на улице Тоннельной, 4.
Сотрудники режимного учреждения досматривали посылки, которые прислали заключенным. В одной из них внимание правоохранителей привлекли ботинки. В них они обнаружили два мобильных телефона. Как сообщили в ГУФСИН по Ростовской области, сотовые устройства связи спрятали в подошве.
Подобный случай в другом изоляторе Ростова был чуть больше недели назад. В СИЗО на улице Максима Горького, 219/59 мобильники пытались передать, спрятав в шариковые дезодоранты.