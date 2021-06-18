В Шолоховском районе открыли новый модульный ФАП

В хуторе Гороховском Шолоховского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Первичную медицинскую помощь в комфортных условиях смогут получать почти 600 жителей хутора.Населенный пункт находится в 11 километрах от центра района. Чтобы жители Гороховского могли получить помощь в современных условиях, на территории хутора поставили новую модульную конструкцию. ФАП установили и оснастили необходимым оборудованием в короткие сроки. На это выделили 1,7 миллиона рублей, из которых 1,6 миллиона рублей - средства областного бюджета, 107,1 тысячи рублей - средства местного бюджета. Фельдшерско-акушерский пункт имеет коммуникации, системы отопления и кондиционирования.- Мне хочется, чтобы это здание жители посещали только с профилактической целью. Несколько лет назад именно на Дону стали обновлять фельдшерско-акушерские пункты спомощью современных модульных конструкций, - отметил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев. - Позже этот принцип обновления лечебных учрежденийбыл заложен в национальный проект «Здравоохранение» для всей страны.Всего на территории Шолоховского района находятся 18 фельдшерско-акушерских пунктов. Также в муниципалитете работают три фельдшерских здравпункта и пять врачебныхамбулаторий. Более половины этих здравоохранительных учреждений - модульные.