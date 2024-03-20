В школах Ростовской области добавят два новых предмета

Фото: Ростов ру.

На Дону с 1 сентября в школах появятся новые учебные предметы. Школьники теперь будут изучать новые дисциплины - «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)». Об этом 19 марта сообщает Министерство образования Ростовской области.Специальной комиссии предстоит проверить готовность школ к нововведению. Нужно составить учебно-методические материалы, оборудовать кабинеты, обучить педагогов и проверить информационное и кадровое обеспечение.Вероятно, на трудах дети будут осваивать работу с инструментами, мелкий бытовой ремонт. А вот что представляет собой второй новый предмет, пока не ясно.