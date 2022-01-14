В школах Ростова не обнаружили взрывчатых веществ

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В школах Ростова-на-Дону не обнаружили взрывчатых веществ. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.Массовые сообщения о минировании поступили в школы донской столицы утром 17 января. Из-за этого детей пришлось массово эвакуировать и вызвать на помощь все экстренные службы. Позже учеников отпустили домой, отменив занятия. Какие-то школы удалось проверить сразу, а в некоторые кинологи и саперы работали гораздо дольше.В итоге после проверки 92 образовательных учреждений, выяснилось, что ни в одном из них не обнаружено взрывчатых веществ. Все школы оказались полностью безопасны.