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В школах Ростова не обнаружили взрывчатых веществ

В школах Ростова не обнаружили взрывчатых веществ

В школах Ростова-на-Дону не обнаружили взрывчатых веществ. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Массовые сообщения о минировании поступили в школы донской столицы утром 17 января. Из-за этого детей пришлось массово эвакуировать и вызвать на помощь все экстренные службы. Позже учеников отпустили домой, отменив занятия. Какие-то школы удалось проверить сразу, а в некоторые кинологи и саперы работали гораздо дольше.

В итоге после проверки 92 образовательных учреждений, выяснилось, что ни в одном из них не обнаружено взрывчатых веществ. Все школы оказались полностью безопасны.
Фото: соцсети
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