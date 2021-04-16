В Шахтах вора-домушника осудили на три года колонии

Шахтинский городской суд вынес приговор местному вору-домушнику. Даниила Приваленко обвинили в нескольких эпизодах грабежа и кражи.Злодеяния мужчина совершал в период с 27 июня по 9 августа 2020 года. Рецидивист проник в три чужие квартиры и вынес оттуда ноутбук, семь телефонов, банковские и сим-карты. Кроме того, выхватил телефон из рук у несовершеннолетней в шахтинском Александровском парке и сорвал золотую цепочку со случайной прохожей.Суд приговорил Приваленко к трем годам колонии особого режима. До этого он четыре раза был судим за аналогичные преступления (прим. ред. – статьи 161 и 158 УК РФ).