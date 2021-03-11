В Шахтах увольняется директор департамента экономики

В администрации города Шахты увольняется директор департамента экономики. Об этом стало известно 13 марта.Владимир Горшков, проработавший около 20 лет в администрации Шахт, уходит в отпуск, после этого чиновник покинет пост. Кто возглавит департамент экономики после его ухода с должности, неизвестно.Экс-руководитель департамента пришел в администрацию из СМИ. После призового места в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» он возглавил департамент экономики администрации города. О новом месте работы Горшкова нет информации.