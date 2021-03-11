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В Шахтах увольняется директор департамента экономики

В Шахтах увольняется директор департамента экономики
В администрации города Шахты увольняется директор департамента экономики. Об этом стало известно 13 марта.

Владимир Горшков, проработавший около 20 лет в администрации Шахт, уходит в отпуск, после этого чиновник покинет пост. Кто возглавит департамент экономики после его ухода с должности, неизвестно.

Экс-руководитель департамента пришел в администрацию из СМИ. После призового места в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» он возглавил департамент экономики администрации города. О новом месте работы Горшкова нет информации.

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