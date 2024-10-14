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В Шахтах устроили фейерверк, несмотря на запрет губернатора. Видео появилось в соцсетях 13 октября.Поздно вечером на улице Маяковского жители были разбужены громкими взрывами. Это напугало горожан, которые подумали, что сработала система ПВО. Однако выяснилось, что это были фейерверки. Яркие залпы наблюдали около памятника легендарной «Катюше».Шоу продолжалось примерно минуту.Напомним, что запуск салютов в Ростовской области запрещён. Указ губернатора региона, запрещающий использование фейерверков, действует с 1 декабря 2023 года до 1 декабря 2024 года и может быть продлён. Однако правила не касаются хлопушек, бенгальских огней и холодных фонтанов.Нарушителям грозит административная ответственность и штраф до 15 тысяч рублей.