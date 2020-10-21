В Шахтах сгорел небольшой цех по производству опилок

В Шахтах в ангаре по производству древесных опилок для птиц вспыхнул пожар. Происшествие случилось около десяти часов утра в переулке Рыночном, 79. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области 23 октября.Как стало известно, огонь охватил 300 квадратных метров помещения. Во время возгорания в ангаре не было стружки. Однако пламя нанесло урон производственной технике - три деревообрабатывающих станка теперь требуют ремонта.Огонь удалось потушить примерно за час. По словам спасателей, никто из людей не пострадал.