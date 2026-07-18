В Шахтах Ростовской области зафиксировали пожар на мусорном полигоне
В Шахтах Ростовской области зафиксировали пожар на мусорном полигоне. Пожар возник 18 июля в районе шахты им. Красина.
По данным министра ЖКХ Антонины Пшеничной, огонь охватил 300 квадратных метров.
На месте работает 8 единиц специализированной техники: бульдозер, экскаватор, погрузчик и 5 самосвалов. Дополнительно привлечено два пожарных расчета для ликвидации открытого горения. Проводятся работы по пересыпке грунтом.
Плановая дата завершения работ — 25 июля.