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В Шахтах Ростовской области зафиксировали пожар на мусорном полигоне

В Шахтах Ростовской области зафиксировали пожар на мусорном полигоне
В Шахтах Ростовской области зафиксировали пожар на мусорном полигоне. Пожар возник 18 июля в районе шахты им. Красина.

По данным министра ЖКХ Антонины Пшеничной, огонь охватил 300 квадратных метров.

На месте работает 8 единиц специализированной техники: бульдозер, экскаватор, погрузчик и 5 самосвалов. Дополнительно привлечено два пожарных расчета для ликвидации открытого горения. Проводятся работы по пересыпке грунтом.

Плановая дата завершения работ — 25 июля.
Фото: Антонина Пшеничная
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