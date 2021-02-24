В Шахтах продолжает гореть завод по производству полимерной упаковки

Появилось видео с горящего завода по производству полимерной упаковки ХИМПЭК в Шахтах. Ролик опубликовал DonDay-Шахты вечером 25 февраля.На кадрах, заснятых квадрокоптером, видно, как огонь распространяется по кровле предприятия. Крыша здания обвалилась, и через дыру просочились языки пламени. Дым с горящего завода виден чуть ли не в каждом районе города.Происшествие случилось 25 февраля примерно в 11.30 на улице Ворошилова, 2Г. Причина возгорания неизвестна, огонь охватил рулоны полиэтиленовой пленки, после чего перешел на стены помещений. На месте работают 65 спасателей и 22 единицы спецтехники, которые уже на протяжении 12 часов пытаются потушить пожар.