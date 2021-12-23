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В Шахтах пенсионерка ушла из дома в летних шлепках и пропала без вести

В Шахтах пенсионерка ушла из дома в летних шлепках и пропала без вести
В Ростовской области пропала без вести 78-летняя женщина. Любовь Колесникова не выходит на связь уже неделю.

Женщина пропала в Шахтах 18 декабря. Она ушла из дома в летних шлепанцах, голубой толстовке и штанах. Очевидно, что она не планировала уходить надолго из дома. Вот уже неделю никто не знает о ее местонахождени.

Родственники попросили помощи в поисках у волонтеров и СМИ. На вид пропавшей около 80 лет. Ее рост - 167 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые короткие, глаза серые.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пенсионерки, просьба позвонить в полицию или по номеру: 8-800-700-54-52.
Фото: Лиза Алерт.
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