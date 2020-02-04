В Шахтах пациента, прибывшего из Китая, госпитализировали вместе с врачами «скорой»



Фото: www.03-help.ru

В Ростовской области вместе с пациентом в больницу попала бригада медиков. Случай произошёл 5 февраля в Шахтах.



Врачи «скорой» прибыли на вызов к местному жителю. Пациент жаловался на высокую температуру. Во время беседы выяснилось, что мужчина недавно прибыл из Китая. Вскоре после этого он почувствовал недомогание, пишет donday-shakhty.ru. Согласно требованиям шахтинец должен был пройти процедуру карантина и сдать анализы на коронавирус. Контактировавших с пациентом фельдшеров также подвергли необходимым процедурам.



Результаты анализов были получены 6 февраля. Тест на коронавирусную инфекцию оказался отрицательным. Пациент находился в отдельном изолированном боксе, теперь его переведут в инфекционное отделение, где он продолжит лечение.



Бригада «скорой», доставившая пациента, сегодня выписана и вернётся к работе.



Добавим, что за прошедшие несколько дней из Китайской Народной Республики вернулись в Шахты 16 местных жителей. За медицинской помощью обратился только один из них.