Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Шахтах осудили женщину, зарезавшую мужа ножом из-за посылки с одеждой

В Шахтах осудили женщину, зарезавшую мужа ножом из-за посылки с одеждой

Шахтинский городской суд вынес приговор 36-летней Анне Ульченко, зарезавшей мужа из-за посылки с одеждой. Об этом 3 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Конфликт произошел в январе 2021 года. Анна Ульченко с мужем пригласили к себе домой приятеля. Знакомые выпили и закусили. В какой-то момент женщина вспомнила, что не забрала с почты посылку с одеждой. Сама идти холодным зимним днем не захотела, поэтому решила отправить мужа. Эта идея ему не очень понравилась. Мужчина заявил, что ей эти вещи не нужны, поэтому и забирать их ни к чему. Анна начала высказывать мужу претензии, за что он, недолго думая, ударил ее по голове бутылкой из-под пива.

Ругань супругов происходила на глазах у знакомого. Чтобы прекратить скандал, он отвел друга в другую комнату. Однако Анну было уже не остановить.

В порыве ярости и обиды, что получила бутылкой по голове ни за что, женщина взяла кухонный нож и направилась в комнату к мужу. Хладнокровно она нанесла несколько ударов супругу по ногам. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Когда Анну задержали оперативники, она во всем созналась. Несмотря на наличие малолетнего ребенка и обстоятельства преступления, суд приговорил Анну Ульченко к шести годам тюрьмы общего режима. Кроме того, женщина должна будет выплатить тестю миллион рублей компенсации за смерть сына. Пока приговор в силу не вступил.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.