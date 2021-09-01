В Шахтах осудили женщину, зарезавшую мужа ножом из-за посылки с одеждой

Шахтинский городской суд вынес приговор 36-летней Анне Ульченко, зарезавшей мужа из-за посылки с одеждой. Об этом 3 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов.Конфликт произошел в январе 2021 года. Анна Ульченко с мужем пригласили к себе домой приятеля. Знакомые выпили и закусили. В какой-то момент женщина вспомнила, что не забрала с почты посылку с одеждой. Сама идти холодным зимним днем не захотела, поэтому решила отправить мужа. Эта идея ему не очень понравилась. Мужчина заявил, что ей эти вещи не нужны, поэтому и забирать их ни к чему. Анна начала высказывать мужу претензии, за что он, недолго думая, ударил ее по голове бутылкой из-под пива.Ругань супругов происходила на глазах у знакомого. Чтобы прекратить скандал, он отвел друга в другую комнату. Однако Анну было уже не остановить.В порыве ярости и обиды, что получила бутылкой по голове ни за что, женщина взяла кухонный нож и направилась в комнату к мужу. Хладнокровно она нанесла несколько ударов супругу по ногам. От полученных ранений мужчина скончался на месте.Когда Анну задержали оперативники, она во всем созналась. Несмотря на наличие малолетнего ребенка и обстоятельства преступления, суд приговорил Анну Ульченко к шести годам тюрьмы общего режима. Кроме того, женщина должна будет выплатить тестю миллион рублей компенсации за смерть сына. Пока приговор в силу не вступил.